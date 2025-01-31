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«Авангард» — «Барыс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Авангард» и «Барыс» сыграют в чемпионате КХЛ 31 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Авангард», Telegram
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«Авангард» и «Барыс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 31 января. Матч на «G-Drive Арене» в Омске начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция игры КХЛ пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», каналах «КХЛ» и «КХЛ Prime», официальном сайте лиги. Для жителей регионов команд трансляция также доступна на омском канале «12» и астанинском канале Qazsport.

Следить за ключевыми событиями игры «Авангард» — «Барыс» можно в матч-центре нашего сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Авангард» провел 49 матчей и набрал 53 очка, предыдущим соперником омичей был «Салават Юлаев» (2:4). У «Барыса» — 50 игр и 28 очков, в воскресенье астанинцы выиграли у «Сибири» (4:3 ОТ).

КХЛ
ХК Авангард
ХК Барыс
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