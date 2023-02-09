Гол Мамина в овертайме принес ЦСКА победу над «Авангардом»

ЦСКА на выезде в овертайме обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

Счет в игре в первом периоде открыл нападающий армейцев Павел Карнаухов. В конце третьего периода форвард омской команды Арсений Грицюк сравнял и перевел матч в овертайм.

Победу ЦСКА принес гол Максима Мамина.

Московская команда занимает второе место в турнирной таблице «Запада», набрав 84 очка в 61 матче. «Авангард» находится на пятой строчке «Востока» (73 очка).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Карнаухов — 11 (Светлаков, Нестеров), 11:41 — 0:1. Грицюк — 14 (Буше, Найт), 58:17 — 1:1. Мамин — 11 (Провольнев, Григоренко), 61:17 — 1:2.

Вратари: Демченко — Шарыченков.

Штраф: 10 — 0.

Броски: 21 (6+9+6+0) — 41 (14+12+12+3).

Судьи: Беляев, Гашилов.

9 февраля. Омск. G-Drive Арена. 11887 зрителей.