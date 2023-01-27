«Авангард» в овертайме переиграл московское «Динамо»

«Авангард» в овертайме переиграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Автором победной шайбы стал нападающий омичей Рид Буше. В составе «ястребов» голами также отметились форварды Иван Мирошниченко и Алекс Брохерст.

За «Динамо» забивали нападающие Владислав Ефремов и Кирилл Готовец.

«Авангард» перервал серию из трех поражений подряд и набрал 68 очков, поднявшись на пятое место на Востоке. «Динамо» идет пятым на Западе (73 очка).

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«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Москва) — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Ефремов — 2 (мен.), 27:41 — 0:1. Мирошниченко — 2 (Жарков), 29:23 — 1:1. А. Бродхерст — 2 (Шарипзянов), 29:38 — 2:1. Готовец — 5 (Джиошвили), 55:34 — 2:2. Буше — 25 (Найт), 63:09 — 3:2.

Вратари: Демченко — Коновалов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (6+15+2+3) — 35 (13+15+7+0).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

27 января. Омск. G-Drive Арена.