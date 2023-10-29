«Авангард» и «Динамо Минск» в воскресенье, 29 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Начало — 14.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Авангард» — «Динамо Минск» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Авангард» набрал 27 очков и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Динамо Минск» 23 балла, команда находится на 8-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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