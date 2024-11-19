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Сегодня, 18:42

Минское «Динамо» обыграло «Авангард» в Омске, Шипачев набрал 4 очка

Руслан Минаев
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Минское «Динамо» на выезде обыграло «Авангард» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

У гостей 4 (1+3) очка набрал Вадим Шипачев. На счету форварда 294 гола в КХЛ — это второй результат в истории турнира. У хозяев две голевые передачи сделал Илья Рейнгардт.

Минское «Динамо» набрало 32 очка и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Авангард» с 22 очками — на 10-й строчке Восточной конференции.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Минск) — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Голы: Мартынов — 4 (Яремчук, Рейнгардт), 3:19 — 1:0. Шипачев — 5 (Брук, Пышкайло), 21:26 — 1:1. Мороз — 8 (Шипачев, Волков), 30:19 — 1:2. Тирни — 3 (Брук, Дюбе), 35:22 — 1:3. Грант — 2 (Рейнгардт, Гуляев), 36:38 — 2:3. Мороз — 9 (Шипачев, Горбунов), 46:30 — 2:4. Горбунов — 7 (п.в., Шипачев), 57:47 — 2:5.

Вратари: Хомченко (57:40 — 57:47) — Тихомиров.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 20 (7+7+6) — 27 (11+11+5).

Судьи: Дударов, Наумов.

19 ноября. Омск. G-Drive Арена.

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