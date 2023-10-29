«Авангард» проиграл минскому «Динамо» в КХЛ

«Авангард» дома уступил минскому «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:4.

За минчан отличились Ник Меркли, Александр Волков, Андрей Стась и Коди Керран. Заброшенные шайбы омичей на счету Владимира Ткачева, Игоря Мартынова и Либора Шулака.

«Авангард» (27 очков) после 23 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Динамо» (25) идет седьмым на «Западе» после 21 игры.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Минск) — 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)

Голы: Ткачев — 8 (Буше), 3:16 — 1:0. Мартынов — 4 (Спунер), 7:08 — 2:0. Меркли — 6 (Пинчук), 7:55 — 2:1. Волков — 4 (Хэмилтон), 20:53 — 2:2. Шулак — 4 (Ткачев, Спунер), 29:27 — 3:2. Стась — 5 (мен., Волков), 36:11 — 3:3. Керран — 5 (бол., Энас, Волков), 50:53 — 3:4.

Вратари: Проскуряков (Демченко, 20:00, 59:10 — 59:23, 59:39) — Колосов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (7+10+7) — 29 (15+7+7).

Судьи: Оленин, Соин.

29 октября. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.