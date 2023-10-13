13 октября «Авангард» дома в Омске проведет матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Игра пройдет на «G-Drive Арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча будет показана на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 16.15. Онлайн-платформа «Кинопоиск» также проведет прямой эфир игры.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Авангард» — «Динамо» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Омичи с 18 баллами занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции в регулярном чемпионате КХЛ. Команда Алексея Кудашова располагается на пятой строчке на Западе с 23 очками.

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