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«Авангард» — «Динамо»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Авангард» примет «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ 13 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
«Авангард» примет московское «Динамо» в Омске.
Фото ХК «Авангард», Telegram
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«Авангард» примет московское «Динамо» в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 13 ноября, на льду «G-Drive Арены» в Омске. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Авангард» — «Динамо» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч в прямом эфире можно смотреть на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги, а жителям Омской области — на местном канале «12».

Ключевые события и результат игры «Авангард» — «Динамо» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом сезоне КХЛ «Авангард» провел 23 матча и набрал 20 очков, у «Динамо» — 24 игры и 29 очков.

В предыдущих матчах «Авангард» победил СКА на своем льду 11 ноября (2:1), а «Динамо» — уступило «Ладе» в домашней игре 8 ноября (2:3).

Матч «Авангард» — «Динамо» Москва — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Москва)

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