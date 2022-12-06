«Авангард» договорился о продлении контракта с нападающим Буше

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов в прямом эфире «Студии 55 Live» сообщил, что клуб договорился о продлении контракта с нападающим Ридом Буше.

«Наша задача — как минимум сохранить нашу связку Найт — Буше, и я могу заверить наших болельщиков, что мы наконец договорились с Буше о продлении контракта еще на год. Он подписал этот контракт, связка у нас сохранится, и она будет одной из сильнейших в любом виде на следующий год», — приводит слова Крылова пресс-служба омского клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний американец провел в регулярном чемпионата КХЛ 36 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 14 голевых передач.

Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге с 1 августа 2023 года.

В текущем сезоне клубы КХЛ могут заявлять пять легионеров, в следующем — не больше трех.