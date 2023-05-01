«Авангард» и нападающий Мирошниченко расторгли контракт

«Авангард» и нападающий Иван Мирошниченко расторгли контракт по взаимному соглашению сторон, сообщается на официальном сайте клуба.

19-летний форвард был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ в 2022 году под общим 20-м номером.

«Еще в момент подписания контракта у нас была договоренность, что в случае желания Вани попробовать свои силы за океаном клуб отпустит его — в последний год соглашения. Нападающий хочет реализовать свою мечту уже в этом году, мы не будем ему препятствовать, но я считаю это решение преждевременным. Мирошниченко мог бы попытаться закрепиться в основе команды КХЛ, тем более, в прошедшем сезоне «Авангард» ему такую возможность давал. В любом случае, он принял решение, и мы сдержали свое слово. Желаем Ване удачи и крепкого здоровья!» — цитирует пресс-служба «Авангарда» генерального менеджера клуба Антона Курьянова.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Мирошниченко провел за «Авангард» 26 матчей и набрал 4 (3+1) очка.