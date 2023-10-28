«Авангард» интересуется Чинаховым

Как стало известно «СЭ», «Авангард» хочет вернуть из Северной Америки форварда Егора Чинахова, взяв его в аренду у «Коламбуса» до конца сезона.

Нападающий подписал контракт с клубом НХЛ в мае 2021 года. В апреле Чинахов продлил контракт с «Коламбусом» до конца сезона-2023/24.

22-летний форвард пропустил начало сезона в НХЛ из-за травмы спины. 25 октября «Коламбус» вывел нападающего из списка травмированных и отправил в АХЛ.

Чинахов был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 21-м номером. Вместе с «Авангардом» он стал обладателем Кубка Гагарина.