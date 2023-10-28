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Сегодня, 20:10

«Авангард» интересуется Чинаховым

Михаил Зислис
Обозреватель
Егор Чинахов.
Фото photo.khl.ru
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Как стало известно «СЭ», «Авангард» хочет вернуть из Северной Америки форварда Егора Чинахова, взяв его в аренду у «Коламбуса» до конца сезона.

Нападающий подписал контракт с клубом НХЛ в мае 2021 года. В апреле Чинахов продлил контракт с «Коламбусом» до конца сезона-2023/24.

22-летний форвард пропустил начало сезона в НХЛ из-за травмы спины. 25 октября «Коламбус» вывел нападающего из списка травмированных и отправил в АХЛ.

Чинахов был выбран «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 21-м номером. Вместе с «Авангардом» он стал обладателем Кубка Гагарина.

Егор Чинахов
КХЛ
НХЛ
ХК Авангард
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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