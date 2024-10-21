«Авангард» интересуется канадским тренером Галланом

Как стало известно «СЭ», «Авангард» связывался с представителями канадского тренера Жерара Галлана, который второй сезон находится без работы после увольнения из «Рейнджерс».

Финансовые запросы 61-летнего специалиста оказались очень серьезными, поэтому дальнейшего развития переговорный процесс пока не получил.

Последним местом работы Галлана был «Нью-Йорк Рейнджерс». Он покинул команду в 2023 году. Также канадец тренировал в НХЛ «Вегас», «Флориду» и «Коламбус».

С апреля этого года омичей возглавляет Сергей Звягин. После 17 матчей «Авангард» с 13 очками занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ.