«Авангард»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Сегодня, 14:30
КХЛ стартует 1 сентября. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля 2024-го, за этот период команды проведут по 68 игр. Также запланирована пауза с 8 по 18 декабря. В новогодние праздники перерыв будет только на три дня: с 31 декабря по 2 января.
«Авангард» играет в Восточной конференции, в дивизионе Чернышева. Откроет сезон омская команда домашним матчем против «Сибири» 2 сентября.
2 сентября. 14.00. «Авангард» — «Сибирь»
7 сентября. 16.30. «Авангард» — «Автомобилист»
9 сентября. 14.00. «Авангард» — «Барыс»
11 сентября. 16.30. «Авангард» — «Амур»
14 сентября. 16.30. «Авангард» — «Адмирал»
16 сентября. 14.00. «Авангард» — «Нефтехимик»
21 сентября. 15.30. «Сибирь» — «Авангард»
23 сентября. 17.00. «Нефтехимик» — «Авангард»
25 сентября. 17.00. «Автомобилист» — «Авангард»
29 сентября. 19.30. «Динамо» Мск — «Авангард»
Полный календарь и результаты игр «Авангарда» в сезоне-2023/2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ»
Вратари:
Защитники:
Нападающие:
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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