«Авангард» обыграл «Куньлунь», одержав шестую победу подряд

«Авангард» дома обыграл «Куньлунь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 6:4.

У победителей голы забросили Райан Спунер, оформивший дубль, Владимир Ткачев, Рид Буше, также забивший две шайбы, и Игорь Гераськин. У гостей отличились Тайлер Вон, оформивший дубль, Клифф Пу и Дойл Сомерби.

«Авангард» одержал шестую победу подряд, набрал 39 очков и поднялся на 3-е место в Восточной конференции. «Куньлунь» (25) идет 10-м на «Западе».

14 ноября «Авангард» проведет матч с «Северстплью». «Куньлунь» 16-го сыграет с «Локомотивом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

Голы: Спунер — 11 (Чистяков, Шарипзянов), 0:43 — 1:0. Вонг — 1 (Спроул, Пулккинен), 6:45 — 1:1. Пу — 1 (Меркли), 9:51 — 1:2. Ткачев — 11 (Буше, Спунер), 14:16 — 2:2. Вонг — 2 (бол., Спроул, Родуолд), 22:04 — 2:3. Буше — 20 (Киселевич, Ткачев), 37:27 — 3:3. Спунер — 12 (Ткачев, Чистяков), 47:12 — 4:3. Гераськин — 4 (Абросимов, Шулак), 47:57 — 5:3. Сомерби — 1 (Мойл, Рич), 59:47 — 5:4. Буше — 21 (п.в., Спунер, Шарипзянов), 59:58 — 6:4.

Вратари: Мишуров — Джурасик (6:35 — 6:45, 59:47 — 59:58).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 34 (16+12+6) — 24 (9+12+3).

Судьи: Бирин, Светилов.

12 ноября. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.