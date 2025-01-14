«Авангард» прервал 7-матчевую победную серию «Куньлуня»

«Авангард» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Куньлунь» — 3:2.

По 2 очка набрали форварды хозяев Джованни Фьоре (1+1) и Рид Буше (0+2), а также нападающий гостей Ярослав Лихачев (1+1).

Омичи одержали пятую победу подряд и прервали 7-матчевую выигрышную серию китайской команды, которую возглавляет бывший тренер «ястребов» Михаил Кравец.

«Авангард» (49 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Куньлунь» (44) — на девятой строчке на «Западе».

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«Авангард» (Омск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: Башкиров — 4 (Фьоре, Гуляев), 2:59 — 1:0. Лихачев — 5 (Локхарт), 25:03 — 1:1. Шарипзянов — 8 (бол., Окулов, Буше), 27:57 — 2:1. Фьоре — 4 (Буше, Чистяков), 34:38 — 3:1. О`Риган — 8 (Душак, Лихачев), 35:00 — 3:2.

Вратари: Бердин — Смит (58:52).

Штраф: 8 — 16.

Броски: 38 (16+14+8) — 25 (2+10+13).

Судьи: Ромасько, Спирин.

14 января. Омск. G-Drive Арена. 11371 зритель.