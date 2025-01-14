«Авангард» и «Куньлунь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 14 января. Матч пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание — в 16.30 по московскому времени.

Игру КХЛ в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Кроме того, транслировать матч будет омский телеканал «12» (начало — в 19.15 по местному времени).

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Перед этой игрой в регулярном чемпионате «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» (3:2, дома), а «Куньлунь» — победил «Ладу» (3:2 Б, на выезде).