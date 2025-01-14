Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:15

«Авангард» — «Куньлунь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Авангард» и «Куньлунь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 14 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото «Авангард», Telegram
Telegram Дзен

«Авангард» и «Куньлунь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 14 января. Матч пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание — в 16.30 по московскому времени.

Игру КХЛ в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Кроме того, транслировать матч будет омский телеканал «12» (начало — в 19.15 по местному времени).

Изучайте ключевые события и результат игры «Авангард» — «Куньлунь» в матч-центре нашего сайта.

Перед этой игрой в регулярном чемпионате «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» (3:2, дома), а «Куньлунь» — победил «Ладу» (3:2 Б, на выезде).

ХК Авангард
ХК Куньлунь Ред Стар
Читайте также
Торговую сеть «Светофор» ждут внеплановые проверки Роспотребнадзора
Ковальчук признался, что не завидует рекордам Овечкина
Сборная России не сыграет на ЧМ-2026
Радулов рвал и плевался, в раздевалке СКА «лужи крови». Что произошло в КХЛ
Женщина скончалась в косметологической клинике в Москве
«КамАЗ» впервые уступил лидерство на рынке тяжелых грузовиков в РФ
Сегодня
Вчера
Неделя