Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:34

«Лада» обыграла «Авангард» в гостевом матче КХЛ

Telegram Дзен

«Лада» одержала выездную победу над «Авангардом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе тольяттинцев голы забили Никита Попугаев, Данила Моисеев и Трой Джозефс. У «ястребов» отличился Линден Вей.

Команда Олега Браташа поднялась на седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 21 балл. «Авангард» остался на десятой строчке, имея в активе 15 очков.

В следующем матче «Лада» сыграет на выезде с московским «Динамо» 8 ноября, а «Авангард» 5-го числа встретится в гостях с «Амуром».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Попугаев — 8 (Шараканов, Джозефс), 19:59 — 0:1. Вей — 7 (Спунер, Бойков), 25:01 — 1:1. Моисеев — 1 (Коромыслов, Баранцев), 33:25 — 1:2. Джозефс — 3 (п.в.), 58:56 — 1:3.

Вратари: Хомченко (58:10 — 58:56) — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 27 (6+11+10) — 22 (11+7+4).

Судьи: Мочалов, Соин.

31 октября. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Лада

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Футболист из Таджикистана забил 14 голов, сборная победила со счетом 33:0
Жулин сравнил Северную Корею со сталинской Москвой
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
Красно-белые будут бороться за Пиняева. Что происходит в «Спартаке»
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Сегодня
Вчера
Неделя