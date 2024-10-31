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«Авангард» — «Лада»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Авангард» сыграет с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ 31 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» сыграет с «Ладой» в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 31 октября. Матч пройдет на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Авангард» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начало эфира — 19.15 по местному времени.

Команда из Омска набрала 15 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. Тольяттинский клуб с 19 очками располагается на 9-й строчке на «Востоке».

Матч «Авангард» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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