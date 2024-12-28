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Сегодня, 14:45

«Авангард» — «Лада»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Авангард» сыграет с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ 28 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Холодилин, игрок ХК «Авангард».
Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» встретится с «Ладой» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 28 декабря. Матч состоится на «G-Drive Арене» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Авангард» — «Лада» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать встречу будут на официальном сайте КХЛ.

Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начало эфира — в 19.15 по местному времени.

Ястребы в 37-ми матчах набрали 37 очков и занимают седьмое место в Восточной конференции. Клуб из Тольятти с 33-мя очками в 35-ти играх располагается на 10-й строчке на Востоке.

Матч «Авангард» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Лада
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