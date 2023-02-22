«Авангард» отыгрался с 1:3 и победил «Локомотив» в овертайме

«Авангард» в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 4:3 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Голами в составе команды из Ярославля отметились Денис Алексеев, Максим Шалунов и Максим Березкин. За омский клуб забили Иван Телегин и Рид Буше (дубль).

Победу «Авангарду» принес гол Корбана Найта в овертайме.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице «Востока» (83 очка). «Локомотив» находится на второй строчке «Запада» (90).

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«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)

Голы: Телегин — 8 (Чистяков, Якупов), 2:16 — 1:0. Алексеев — 6 (бол., Рафиков, Никулин), 25:31 — 1:1. Шалунов — 29 (бол., Березкин, Каюмов), 27:00 — 1:2. Березкин — 7 (Шалунов, Каюмов), 30:09 — 1:3. Буше — 30 (Ткачев, Белов), 51:41 — 2:3. Буше — 31 (Толчинский, Ткачев), 59:55 — 3:3. Найт — 15 (Буше, Ткачев), 60:57 — 4:3.

Вратари: Мишуров (62:24 — 60:35, 60:46) — Исаев.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (12+10+12+2) — 28 (14+8+6+0).

Судьи: Оленин, Юдаков.

22 февраля. Омск. G-Drive Арена.