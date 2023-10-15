«Авангард» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» и «Локомотив» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Омске 15 октября 2023. Волевую победу одержали хозяева — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Авангард» — «Локомотив опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Омичи пропустили первыми, но затем забросили четыре шайбы подряд. В составе «Авангарда» 2 (1+1) очка набрал нападающий Рид Буше.

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