«Авангард» и «Локомотив» встретятся в матче Кубка Гагарина

«Авангард» и «Локомотив» встретятся в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина во вторник, 15 апреля. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание состоится в 16.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Авангард» — «Локомотив» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Омске игру также будет показывать местный канал «12», а в Ярославле — «Первый ярославский».

После двух матчей серии счет 1-1. В первом раунде Кубка Гагарина-2025 «Авангард» обыграл чемпиона «Металлург», а финалист-2024 и лучший клуб регулярного чемпионата «Локомотив» прошел «Торпедо».

Матч «Авангард» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс