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17 апреля, 15:00

«Авангард» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Авангард» и «Локомотив» сыграют четвертый матч второго раунда плей-офф КХЛ 17 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Авангард», Telegram
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«Авангард» и «Локомотив» сыграют четвертый матч второго раунда плей-офф КХЛ в четверг, 17 апреля. Матч пройдет на льду «G-Drive Арена» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Игры «Авангарда» в КХЛ жителям Омска можно также смотреть на канале «12», игры «Локомотива» для жителей Ярославля доступны на «Первом ярославском».

Ключевые события и результат игры «Авангард» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Счет в серии — 2-1 в пользу «Локомотива».Омичи выиграли первый матч в гостях (4:1), ярославцы — два следующих, на своем льду и на выезде (4:1, 6:2).

Матч «Авангард» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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