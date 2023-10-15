15 октября омский «Авангард» на своем льду сыграет против ярославского «Локомотива» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 12.30 по московскому времени в воскресенье. Она состоится на ледовой арене «G-Drive Арена».

Видеотрансляция матча пройдет в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Начало — в 12.20. Игру также можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.

С помощью матч-центра «СЭ» можно следить за ключевыми событиями противостояния «Авангард» — «Локомотив».

«Авангард» с 20 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» располагается на первой строчке с 29 баллами на Западе.

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