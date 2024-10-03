«Локомотив» одержал волевую победу над «Авангардом»

«Локомотив» на выезде победил «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:3.

У ярославцев по два очка набрали Никита Кирьянов и Степан Никулин. У омичей дубль на счету Рида Буше, два голевых паса сделал Райан Спунер.

Гости после второго периода уступали со счетом 1:3 и забросили четыре шайбы в третьем периоде.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд и лидирует в таблице Западной конференции с 21 очком. «Авангард» с 9 очками на 8-й строчке таблицы «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5 (1:1, 2:0, 0:4)

Голы: Бут — 1 (бол., Никулин, Гернат), 5:58 — 0:1. Гуляев — 2 (Злодеев, Холодилин), 13:04 — 1:1. Буше — 1 (Спунер, Вей), 31:18 — 2:1. Буше — 2 (бол., Шарипзянов, Спунер), 38:00 — 3:1. Иванов — 2 (Никулин), 43:05 — 3:2. Кирьянов — 2, 43:41 — 3:3. Шалунов — 3 (Полунин, Кирьянов), 57:12 — 3:4. Фрэз — 2 (п.в., Радулов, Березкин), 59:53 — 3:5.

Вратари: Хомченко (58:31 — 59:53) — Исаев.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 18 (7+6+5) — 30 (10+8+12).

Судьи: Беляев, Метальников.

3 октября. Омск. G-Drive Арена.