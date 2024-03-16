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16 марта, 17:17

«Локомотив» в овертайме обыграл «Авангард» в первом матче серии Кубка Гагарина

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Авангард» — «Локомотив».
Фото ХК «Авангард»
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«Локомотив» на выезде победил «Авангард» в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 2:1 ОТ.

Решающую шайбу во втором овертайме забросил Максим Березкин.

Счет в первом периоде открыл нападающий омичей Иван Николишин. В третьем периоде гости отыгрались благодаря шайбе Максима Шалунова.

«Локомотив» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч состоится в Омске 18 марта. Начало — в 16.30 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч

«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 2ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Николишин — 2 (Юрчо, Чистяков), 12:34 — 1:0. Шалунов — 3 (Каюмов, Полунин), 43:43 — 1:1. Березкин — 1, 89:49 — 1:2.

Вратари: Хомченко — Исаев.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 27 (7+6+2+12) — 53 (7+15+15+16).

Судьи: Бирин, Спирин.

16 марта. Омск. G-Drive Арена. 12001 зритель.

Счет в серии: 0-1

Источник: Сетка плей-офф Кубка Гагарина
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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