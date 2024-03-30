«Локомотив» победил «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Локомотив» на выезде одержал победу над «Авангардом» в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2:0.

Победу гостям принесли шайбы Артура Каюмова и Максима Березкина.

Ярославцы одержали победу в заключительном матче серии (4-3) и вышли в полуфинал Кубка Гагарина. Там команда Игоря Никитина встретится с «Трактором».

«Авангард» вылетел из плей-офф КХЛ.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Седьмой матч

«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Каюмов — 2, 16:49 — 0:1. Березкин — 4 (Рафиков), 40:16 — 0:2.

Вратари: Хомченко (57:17 — 58:28, 58:35) — Исаев.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 21 (2+7+12) — 18 (11+4+3).

Судьи: Оленин, Юдаков.

30 марта. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.

Счет в серии: 3-4