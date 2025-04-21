«Авангард» победил «Локомотив» и сравнял счет в серии, команды сыграют 7-й матч в Ярославле

«Авангард» обыграл «Локомотив» и сравнял счет в серии

«Авангард» дома обыграл «Локомотив» в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 3:0.

Шайбы забросили Евгений Кулик, Наиль Якупов и Рид Буше. Во втором периоде буллит не реализовал Райан Спунер.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 3-3. Решающий седьмой матч пройдет в Ярославле 23 апреля.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Кулик — 2 (Ткачев, Прохоркин), 13:12 — 1:0. Якупов — 4 (Окулов, Спунер), 54:59 — 2:0. Буше — 5 (п.в.), 59:15 — 3:0.

Нереализованный буллит: Спунер (Авангард), 39:44 (Вратарь).

Вратари: Серебряков — Исаев (58:11 — 59:15).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 16 (4+7+5) — 32 (11+9+12).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

21 апреля. Омск. G-Drive Арена.

Счет в серии: 3-3