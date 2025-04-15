«Локомотив» победил «Авангард» в Омске и повел в серии

«Локомотив» на выезде обыграл «Авангард» в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина — 6:2.

У гостей две шайбы забросил Максим Березкин, 3 (1+2) очка набрал Артур Каюмов. У хозяев голы забили Семен Чистяков и Райан Спунер.

В серии до четырех побед ярославский клуб повел со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет в Омске 17 апреля.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)

Голы: Сурин — 1 (Паник, Фрэз), 16:09 — 0:1. Березкин — 3 (Береглазов, Шалунов), 27:50 — 0:2. Чистяков — 3 (Буше), 31:21 — 1:2. Шалунов — 4 (Каюмов), 49:42 — 1:3. Березкин — 4 (Елесин, Каюмов), 52:11 — 1:4. Полунин — 1 (п.в., Кирьянов), 52:58 — 1:5. Спунер — 2 (Игумнов, Якупов), 57:57 — 2:5. Каюмов — 3 (п.в., Полунин), 58:45 — 2:6.

Вратари: Серебряков (52:19 — 52:58, 53:40 — 54:24, 55:51 — 57:57, 58:06 — 58:45) — Исаев.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (9+6+15) — 22 (6+9+7).

Судьи: Бирин, Наумов.

15 апреля. Омск. G-Drive Арена.

Счет в серии: 1-2