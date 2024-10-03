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Сегодня, 15:00

«Авангард» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Авангард» сыграет с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ 3 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Станислав Галиев и Дамир Шарипзянов.
Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» сыграет с «Локомотивом» в FONBET Чемпионате КХЛ в четверг, 3 октября. Матч пройдет на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Авангард» — «Локомотив» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ и на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке. Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начнется эфир в 19.15 по местному времени.

«Авангард» набрал девять очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. «Локо» с 19-ю баллами возглавляет Западную конференцию.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)

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