«Авангард» сыграет с «Локомотивом» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ в субботу, 16 марта. Встреча пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Начало — 13:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня второго раунда плей-офф КХЛ. За ключевыми событиями встречи «Авангард» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Следить за игрой можно на КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Локо» с 93 очками закончил регулярный чемпионат на третьем месте Западной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ ярославский клуб обыграл победителя двух последних Кубков Гагарина, московский ЦСКА — 0:4, 2:1, 3:2 ОТ, 2:1, 6:3.

«Авангард» в регулярке набрал 92 балла и занял 2-е место на «Востоке». В первом раунде Кубка Гагарина омская команда выбила из борьбы тольяттинскую «Ладу» — 5:1, 3:2, 3:1, 1:4, 4:0.

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