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Сегодня, 14:45

«Авангард» — «Локомотив»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн

«Авангард» и «Локомотив» встретятся в матче 2-го раунда Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Авангард», Telegram
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«Авангард» и «Локомотив» встретятся в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина в понедельник, 21 апреля. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание состоится в 16.30 по московскому времени.

С основными событиями игры «Авангард» — «Локомотив» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime».

После пяти матчей второго раунда Кубка Гагарина счет 3-2 в пользу «Локомотива».

В регулярном чемпионате «Авангард» занял шестое место в Восточной конференции, а «Локомотив» — первое место на «Западе» и во всей лиге. В первом раунде плей-офф омичи победили чемпиона-2024 «Металлург», а финалисты-2024 ярославцы — «Торпедо».

Матч «Авангард» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
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