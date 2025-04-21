«Авангард» и «Локомотив» встретятся в матче 2-го раунда Кубка Гагарина

«Авангард» и «Локомотив» встретятся в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина в понедельник, 21 апреля. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание состоится в 16.30 по московскому времени.

С основными событиями игры «Авангард» — «Локомотив» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime».

После пяти матчей второго раунда Кубка Гагарина счет 3-2 в пользу «Локомотива».

В регулярном чемпионате «Авангард» занял шестое место в Восточной конференции, а «Локомотив» — первое место на «Западе» и во всей лиге. В первом раунде плей-офф омичи победили чемпиона-2024 «Металлург», а финалисты-2024 ярославцы — «Торпедо».

Матч «Авангард» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс