«Авангард» сыграет с «Локомотивом» в седьмом матче второго раунда плей-офф КХЛ в субботу, 30 марта. Встреча пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Начало — в 13.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня второго раунда плей-офф КХЛ. За ключевыми событиями встречи «Авангард» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Наблюдать за игрой можно в прямом эфире онлайн-платформе «Кинопоиск», а также официальном сайте КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона-2023/24 также транслирует Okko по платной подписке.

«Авангард» в шестом матче второго раунда плей-офф КХЛ в гостях обыграл «Локомотив» со счетом 3:2. Счет в серии стал 3-3.

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