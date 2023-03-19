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КХЛ

Сегодня, 16:23

«Авангард» обыграл «Металлург» и повел в серии второго раунда Кубка Гагарина

Виктория Кравченко
«Авангард» обыграл «Металлург».
Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» обыграл «Металлург» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ — 4:3.

В составе победителей отличились Павел Дедунов, Алекс Бродхерст и Рид Буш, оформивший дубль. У гостей отметились Павел Акользин, Григорий Дронов и Никита Коростелев.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 21 марта в Магнитогорске.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Второй матч

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 (3:0, 0:2, 1:1)

Голы: Дедунов — 2 (Малыхин, Жарков), 5:26 — 1:0. А. Бродхерст — 1 (бол., Найт), 13:12 — 2:0. Буше — 3 (Ткачев, Чистяков), 18:17 — 3:0. Акользин — 4, 22:15 — 3:1. Дронов — 2 (Лайпсик, Майе), 25:16 — 3:2. Коростелев — 4 (Карпов, Маклюков), 44:35 — 3:3. Буше — 4 (бол., Ткачев), 47:26 — 4:3.

Вратари: Демченко — Паскуале (Кошечкин, 20:00, 58:08).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 23 (9+6+8) — 37 (7+21+9).

Судьи: Наумов, Оскирко.

19 марта. Омск. G-Drive Арена. 12003 зрителя.

Счет в серии: 2-0.

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Следующий матч соперники проведут 21 марта в Магнитогорске. Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что «Металлург» сократит счет в серии. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.35, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.75 (22%), успех «Авангарда» — за 2.75 (36%).

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/calendar/
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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