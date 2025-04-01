«Авангард» и «Металлург» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина

«Авангард» и «Металлург» встретятся в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина во вторник, 1 апреля. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, начало — в 16.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Авангард» — «Металлург» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу показывают онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ», «КХЛ Prime», «12» и «ТВ-ИН», сайт matchtv.ru, а также онлайн-кинотеатр «Okko» (в окне ретрансляции федерального канала).

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 обладатель Кубка Гагарина «Металлург» занял третье место в Восточной конференции, а «Авангард» — шестое. Команды играют серию до четырех побед, после трех матчей счет 3-0 в пользу «Авангарда».

Матч «Авангард» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс