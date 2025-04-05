«Авангард» сыграет с «Металлургом» в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ в субботу, 5 апреля. Игра состоится на льду «G-Drive Арены» в Омске и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Авангард» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также за игрой можно следить на КХЛ ТВ, KHL Prime и официальном сайте КХЛ.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть матч на телеканале ТВ-ИН. Начнется трансляция — в 15.45 по местному времени. Для жителей Омска трансляция будет на телеканале «12». Начало эфира — 16.30 по местному времени.

Счет в серии — 3-2 в пользу омской команды.