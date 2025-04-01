«Металлург» победил «Авангард» и сократил отставание в серии

«Металлург» на выезде обыграл «Авангард» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 3:1.

У гостей шайбы забросили Никита Михайлис, Люк Джонсон и Валерий Орехов, которые отметились в третьем периоде. У хозяев гол забил Семен Чистяков.

«Магнитка» одержала первую победу в Кубке Гагарина-2025, сократив отставание в серии с омским клубом — 1-3. Пятый матч пройдет в Магнитогорске 3 апреля. Начало — в 17.00 мск.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Голы: Чистяков — 2 (Каблуков), 2:57 — 1:0. Михайлис — 2 (Зернов, Орехов), 46:44 — 1:1. Джонсон — 1 (Камалов), 57:48 — 1:2. Орехов — 1 (п.в.), 58:11 — 1:3.

Вратари: Серебряков (58:05 — 58:11, 58:24) — Набоков.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 23 (11+5+7) — 25 (7+9+9).

Судьи: Беляев, Ромасько.

1 апреля. Омск. G-Drive Арена. 12 011 зрителей.

Счет в серии: 3-1