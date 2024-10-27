«Авангард» в овертайме победил «Металлург»

«Авангард» победил «Металлург» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Голы омской команды в основное время забили Семен Чистяков и Рид Буше, которые также отдали по результативной передаче. У «Магнитки» отличились Данила Юров и Роман Канцеров. В овертайме шайбу забросил Линден Вей.

После этой игры «Металлург» (21 очко) сохраняет третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Авангарда» 15 баллов и 10-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Канцеров — 1, 3:43 — 0:1. Буше — 7 (Чистяков, Вей), 18:54 — 1:1. Юров — 4 (Паливко, Михайлис), 24:07 — 1:2. Чистяков — 7 (бол., Вей, Буше), 32:39 — 2:2. Вей — 6 (Игумнов, Коледов), 62:21 — 3:2.

Вратари: Хомченко — Набоков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 45 (10+18+15+2) — 46 (12+21+11+2).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

27 октября. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей