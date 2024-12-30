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Сегодня, 16:22

«Металлург» в гостях обыграл «Авангард»

Даниил Аршавский
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Магнитогорский «Металург» на выезде переиграл «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

За магнитогорскую команду шайбы забросили Никита Михайлис и Александр Петунин.

Автором единственного гола «Авангарда» стал Михаил Гуляев.

«Металлург» набрал 50 оков в 41 встрече и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Авангард» идет 7-м с 39 очками за 39 игр.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Гуляев — 5 (Якупов), 25:19 — 1:0. Михайлис — 9 (бол., Зернов), 45:27 — 1:1. Петунин — 12 (Пресс), 57:47 — 1:2.

Вратари: Серебряков — Смолин (58:07).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 37 (12+18+7) — 20 (5+2+13).

Судьи: Белов, Фатеев.

30 декабря. Омск. G-Drive Арена.

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Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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