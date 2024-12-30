«Металлург» в гостях обыграл «Авангард»

Сегодня, 16:22
Магнитогорский «Металург» на выезде переиграл «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.
За магнитогорскую команду шайбы забросили Никита Михайлис и Александр Петунин.
Автором единственного гола «Авангарда» стал Михаил Гуляев.
«Металлург» набрал 50 оков в 41 встрече и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Авангард» идет 7-м с 39 очками за 39 игр.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Гуляев — 5 (Якупов), 25:19 — 1:0. Михайлис — 9 (бол., Зернов), 45:27 — 1:1. Петунин — 12 (Пресс), 57:47 — 1:2.
Вратари: Серебряков — Смолин (58:07).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 37 (12+18+7) — 20 (5+2+13).
Судьи: Белов, Фатеев.
30 декабря. Омск. G-Drive Арена.