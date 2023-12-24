«Магнитка» победила «Авангард» в матче лидеров Восточной конференции

Сегодня, 16:16
«Авангард» проиграл магнитогорскому «Металлургу» (2:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Благодаря этой победе «Магнитка» (59 очков) единолично возглавила Восточную конференцию КХЛ, магнитогорцы опережают омичей на 2 очка.
«Металлург» одержал вторую победу подряд после 4-матчевой безвыигрышной серии.
«Авангард» потерпел третье поражение в последних 10 встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Вовченко — 1 (бол., Михайлис), 6:01 — 0:1. Беляев — 4 (бол., Гуляев, Николишин), 11:27 — 1:1. Карпов — 8 (бол., Гребенкин, Зернов), 37:31 — 1:2. Джонсон — 10 (Коробкин, Силантьев), 42:29 — 1:3. Гераськин — 5 (Филатьев), 45:10 — 2:3.
Вратари: Проскуряков (57:30) — Набоков.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 34 (13+9+12) — 33 (13+15+5).
Судьи: Гамалей, Оленин.
24 декабря. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.