«Авангард» выбил «Металлург» из Кубка Гагарина

«Авангард» на своем льду обыграл «Металлург» в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2025 — 3:2.

У омской команды дубль оформил Наиль Якупов и еще один гол забил Михаил Гуляев. За магнитогорцев по шайбе забросили Дмитрий Силантьев и Никита Камалов.

«Авангард» выиграл серию 4-2 у «Металлурга», который является обладателем Кубка Гагарина 2024 года, и первым из Восточной конференции вышел во второй раунд плей-офф КХЛ нынешнего сезона. Ранее в следующий этап прошли «Локомотив» и «Спартак».

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Голы: Гуляев — 1 (Буше, Грант), 26:55 — 1:0. Якупов — 1 (Чистяков, Маклауд), 27:44 — 2:0. Якупов — 2 (Прохоркин), 34:56 — 3:0. Силантьев — 1 (Канцеров, Минулин), 44:11 — 3:1. Юров — 1 (бол., Камалов, Михайлис), 51:39 — 3:2.

Вратари: Серебряков — Набоков (57:17).

Штраф: 14 — 4.

Броски: 22 (7+11+4) — 29 (7+8+14).

Судьи: Дударов, Юдаков.

5 апреля. Омск. G-Drive Арена.

Счет в серии: 4-2