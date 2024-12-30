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Сегодня, 12:30

«Авангард» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Авангард» и «Металлург» встретятся в чемпионате КХЛ 30 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Авангард», Telegram
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«Авангард» и «Металлург» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 30 декабря. Матч пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Игру в Омске в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «Матч ТВ», его сайте matchtv.ru и официальном сайте КХЛ. Кроме того, игру в прямом эфире будут показывать омский телеканал «12» и магнитогорский телеканал «ТВ-ИН».

Ключевые события и результат игры «Авангард» — «Металлург» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2024/25 «Авангард» провел 38 матчей и набрал 39 очков, предыдущим соперником омичей была «Лада» (7:6). У обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 40 игр и 48 очков, в субботу «Магнитка» выиграла у «Автомобилиста» (2:1 Б).

КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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