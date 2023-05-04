«Авангард» направил обращение на имя Третьяка с просьбой оценить высказывания Бабаева и Пилко в адрес Шарипзянова

«Авангард» направил обращение на имя президента ФХР Владислава Третьяка и президента КХЛ Алексея Морозова с просьбой дать оценку высказываниям хоккейных агентов Шуми Бабаева и Алеши Пилко в адрес капитана омского клуба Дамира Шарипзянова.

«Авангард» категорически не приемлет подобное поведение агентов в публичном пространстве и надеется на оперативное рассмотрение нашего обращения и соответствующую оценку«, — говорится в заявлении клуба.

Ранее Бабаев в одном из комментарии назвал Шарипзянова «крысой», комментируя слова хоккеиста о его работе. Пилко также критично отозвался о Шарипязове, предположив, за что именно спортсмену предложили новый контракт.

Шарипзянов подписал новый контракт с командой в апреле 2023 года. Новое соглашение с 27-летним защитником рассчитано на 3 года.