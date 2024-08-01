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Сегодня, 09:58

«Авангард» не будет штрафовать Ткачева за травму, полученную вне сборов

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Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин заявил, что клуб не намерен штрафовать нападающего Владимира Ткачева, который получил тяжелую травму вне тренировочных сборов с командой.

В понедельник «Авангард» сообщил, что Ткачев получил травму во время индивидуальной подготовки перед сезоном. По информации СМИ, у Ткачева разрыв ахиллова сухожилия. Срок восстановления составит около полугода. «Авангард» добавил игрока в список травмированных, что позволяет не учитывать размер его заработка при подсчете потолка зарплат.

«Любая травма, где бы она ни была получена — в игре, на тренировке, в быту — это обидно, особенно для атлета. Естественно, это большая потеря для нас. Мы располагаем сейчас этой группой игроков и считаем, что у нас хороший шанс на успех. Будем ждать скорейшего выздоровления Владимира, думаем, что он поможет нам уже по ходу чемпионата».

«Но чтобы его штрафовать... Он не был где-то на отдыхе, в каком-то непотребном состоянии, падал, еще что-то. Он серьезно готовился к сезону. Когда с ним разговаривал, когда это только случилось, он трех слов не мог сказать без слез. Это была последняя тренировка, он должен был вылетать уже в Омск и присоединяться к команде. В последний момент произошла такая случайность. Но от нас только поддержка — ему сейчас не так легко в эмоциональном плане. Стараемся сделать так, чтобы он был на позитиве, чтобы это помогло быстрейшему выздоровлению», — цитирует Звягина ТАСС.

Ранее все игроки «Авангарда» вышли на открытую тренировку в футболках с 19-м номером (игровой номер Ткачева) в знак поддержки форварда.

28-летний Ткачев выступает за «Авангард» с 2022 года. В мае игрок подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до мая 2029 года. В сезоне-2023 нападающий провел за «Авангард» 58 игр в регулярном чемпионате. набрав 75 очков (20 шайб + 55 передач), в плей-офф — 12 матчей и 11 передач.

Источник: ТАСС
Владимир Ткачев (Авангард)
КХЛ
ХК Авангард
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