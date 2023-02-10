«Авангард» не будет возобновлять сотрудничество с Дмитрием Рябыкиным

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов ответил на вопрос о будущем тренерского штаба команды.

«Какой результат должен показать Михаил Кравец, чтобы получить новый контракт? Если он выполнит задачу, то будет первым, с кем мы проведем переговоры.

С Дмитрием Рябыкиным «Авангард» возобновлять сотрудничество не будет», — заявил Крылов.

Напомним, что Рябыкин начинал сезон в качестве главного тренера омичей, но после провального старта регулярного чемпионата его сменил Михаил Кравец.

После этого Рябыкин успел побывать в тренерском штабе «Металлурга», откуда тоже был вскоре убран.