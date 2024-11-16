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«Авангард» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Авангард» и «Нефтехимик» сыграют в матче КХЛ 16 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Авангард», Telegram
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«Авангард» и «Нефтехимик» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 16 ноября. Матч пройдет на льду «G-Drive Арены» в Омске, стартовое вбрасывание — в 14.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция также пройдет на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Кроме того, матч покажет омский телеканал «12», прямой эфир начнется в 16.45 по местному времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Авангард» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 омичи в 24 матчах набрали 20 очков, у нижнекамцев — 27 игр и 25 очков.

ХК Авангард
ХК Нефтехимик

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