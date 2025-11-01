Видео
1 ноября, 13:45

«Авангард» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Авангард» и «Нефтехимик» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Авангард», Telegram

«Авангард» и «Нефтехимик» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 1 ноября. Игра пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание состоится в 16.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Авангард» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
1 ноября, 16:30. G-Drive Арена (Омск)
Авангард
Нефтехимик

В прямом эфире матч показывают онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Омске трансляцию также ведет канал «12».

«Авангард» набрал 27 очков в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Нефтехимик» провел 21 игру и набрал 23 очка.

В предыдущем матче этого сезона обе команжы победили «Барыс»: омичи — со счетом 4:3, нижнекамцы — со счетом 3:2.

Матч «Авангард» — «Нефтехимик» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Нефтехимик
