1 ноября, 18:44

«Авангард» дома победил «Нефтехимик»

«Авангард» дома обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У хозяев забили Константин Окулов и Игорь Мартынов, у гостей отличился Данил Юртайкин.

В конце второго периода «Авангарду» был выписан командный 2-минутный штраф за то, что главный тренер омичей Ги Буше оскорбил судью. Штраф отбыл нападающий «Авангарда» Александр Волков.

«Авангард» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 29 очками в 21 матче, «Нефтехимик» идет на шестой строчке с 23 очками в 22 играх.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
1 ноября, 16:30. G-Drive Арена (Омск)
Авангард
Нефтехимик
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Нефтехимик
