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Сегодня, 16:30

«Авангард» одержал домашнюю победу над «Нефтехимиком»

Алина Савинова
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«Авангард» победил «Нефтехимик» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

На гол форварда нижнекамской команды Булата Шафигуллина в первом периоде омичи ответили заброшенной шайбой Рида Буше. В третьем игровом отрезке отличились защитник хозяев Алекс Грант и защитник гостей Владислав Леонтьев.

Гол в овертайме забил Райан Спунер.

«Авангард» набрал 22 очка за 25 матчей и располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел седьмое поражение в последних восьми встречах, но сохраняет седьмую строчку с 26 баллами после 28 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Шафигуллин — 7 (Белозеров, Киселевич), 10:16 — 0:1. Буше — 11 (Кэсселс, Коледов), 19:06 — 1:1. Грант — 1 (бол., Спунер, Заседа), 49:44 — 2:1. Леонтьев — 1 (Профака, Ди), 57:23 — 2:2. Спунер — 2 (бол., Грант, Буше), 60:37 — 3:2.

Вратари: Хомченко — Загидулин (Долганов, 37:09, Загидулин, 38:05).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 36 (16+13+6+1) — 24 (4+7+13+0).

Судьи: Кочетов, Спирин.

16 ноября. Омск. G-Drive Арена.

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ХК Авангард
ХК Нефтехимик

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