«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Сегодня, 15:55
«Авангард» на домашнем льду победил «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.
За омский клуб забили Рид Буше, оформивший дубль, Владимир Ткачев, Райан Спунер и Никита Холодилин. У клуба из Нижнекамска отличился Андрей Белозеров.
«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 10 очков за шесть игр. «Нефтехимик» располагается на 12-й строчке (3 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Голы: Буше — 3 (Мурылев), 6:58 — 1:0. Ткачев — 4 (Спунер, Буше), 35:16 — 2:0. Белозеров — 2 (Бикмуллин, Чивилев), 41:47 — 2:1. Спунер — 3 (бол., Шарипзянов, Ткачев), 45:39 — 3:1. Буше — 4 (бол., Ткачев), 51:42 — 4:1. Холодилин — 1 (мен., п.в.), 58:04 — 5:1.
Вратари: Мишуров — Гарипов (57:39 — 58:04).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 33 (11+13+9) — 34 (14+12+8).
Судьи: Васильев, Гашилов.
16 сентября. Омск. G-Drive Арена.
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Авангард – Нефтехимик
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